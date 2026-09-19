Вынес раненых товарищей с поля боя: подвиг рядового Симонова

Рядовой Сергей Ветров, оператор расчёта БПЛА во время разведки обнаружил бронеавтомобиль с личным составом ВСУ и передал командованию координаты цели. А затем корректировал огонь артиллерии. В результате точного удара техника и боевики были уничтожены.

Рядовой Артём Симонов под плотным огнём противника прямо на поле боя оказал первую помощь двум раненым сослуживцам и вынес их из-под обстрела в безопасное место. А потом организовал эвакуацию пострадавших в полевой госпиталь. Жизни военных были спасены.