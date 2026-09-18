Первый день выборов завершился на участках Москвы, голосование продолжается онлайн

Первый день голосования на выборах в Госдуму завершился в Москве. Избирательные участки закрылись ровно в 20:00.

Явка на выборах в первый день составила 23,47%, сообщили в ЦИК.

Ранее в Общественном штабе по наблюдениями за выборами в Москве сообщили, что два миллиона москвичей проголосовали электронно в первый день. Это можно было сделать на портале elec.mos.ru и на избирательных участках с помощью терминалов.

Дистанционно также проголосовали президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Голосование на выборах в Госдуму идет три дня — 18, 19 и 20 сентября. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. А проголосовать онлайн на elec.mos.ru можно круглосуточно.