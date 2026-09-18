Лидеры пяти европейских стран предложили сократить бюджет Евросоюза

Лидеры Германии, Нидерландов, Дании, Финляндии и Австрии призвали сократить долгосрочный бюджет Евросоюза, до этого предложенный Еврокомиссией.
Речь идет о нескольких сотнях миллиардах евро.
Подписали колонку в Politico канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и канцлер Австрии Кристиан Штокер.
Предложенное ЕК номинальное увеличение бюджета примерно на 60% они назвали "нереалистичным".
По мнению политиков, нельзя финансировать новые приоритеты "простым наращиванием расходов".