Лидеры пяти европейских стран предложили сократить бюджет Евросоюза

Лидеры Германии, Нидерландов, Дании, Финляндии и Австрии призвали сократить долгосрочный бюджет Евросоюза, до этого предложенный Еврокомиссией.

Речь идет о нескольких сотнях миллиардах евро.

Подписали колонку в Politico канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и канцлер Австрии Кристиан Штокер.

Предложенное ЕК номинальное увеличение бюджета примерно на 60% они назвали "нереалистичным".

По мнению политиков, нельзя финансировать новые приоритеты "простым наращиванием расходов".