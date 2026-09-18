Общественный штаб: Первый день голосования на выборах в столице прошел в штатном режиме

В России завершился первый день голосования на выборах в Государственную думу. В Москве участки закрылись ровно в 20:00.

Как рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице, первый день в Москве прошел штатно. Это касается и дистанционного голосования, и работы избирательных участков, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

В свою очередь глава штаба Вадим Ковалев отметил, что наблюдатели находятся на связи с экспертами штаба. Все ситуации, требующие внимания, разбираются максимально оперативно.

Всего в голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн избирателей. Большинство из них выбрали электронный формат голосования.

Выборы в России проходят три дня — 18, 19, 20 сентября. В Москве участки открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать онлайн можно круглосуточно.