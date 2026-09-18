Явка на выборах после закрытия всех участков в первый день составила почти 30%

Явка на выборах депутатов Государственной думы после закрытия всех участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных Центризбиркома.

Общественный штаб отмечает, что первый день голосования на выборах в столице прошел в штатном режиме. Электронно и бумажными бюллетенями в Москве за первый день проголосовали почти 2,3 миллиона человек.

В единый день голосования с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Впервые в них принимают участие жители Донбасса и Новороссии.

Параллельно идут выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов.

В Центризбиркоме в эти дни находятся делегации из множества стран. Наблюдателями зарегистрированы более 1100 представителей из 133 государств.

Для голосования с помощью ДЭГ зарегистрировались более 4 миллионов человек. Так, дистанционно, в Кремле проголосовал Владимир Путин.