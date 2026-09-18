НАТО разбухает, украинцы - пушечное мясо: главное из заявлений Путина на заседании комиссии по ВПК

Владимир Путин 18 сентября провел заседание Военно-промышленной комиссии, передает ТАСС.
Как отметил президент, угроз для России меньше не становится, НАТО разбухает и расширяется. При этом украинцев Запад использует как пушечное мясо.
По словам Путина, власти Украины не проводят выборы у себя, но пытаются помешать российским выборам.
Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Москва готова к с восстановлению отношений с европейскими соседями, но обратила внимание на учения в Балтийском море. У России нет намерений нападать на Европу, акцентировал внимание Путин.
Президент заверил: Россия готова отвечать на захваты своих судов. И призвал Запад - "давайте лучше жить дружно".
Также президент указал на то, что верхушка в Киеве предлагает якобы возобновить переговорный процесс, но на деле делает все, чтобы этих переговоров не было.
Основные направления новой госпрограммы вооружений - укрепление ядерной триады, заявил Путин.
Вот что еще сказал глава государства: