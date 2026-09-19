Трамп: США шпионят за Китаем

США шпионят за Китаем, заявил американский президент Дональд Трамп.



"Знаете, кто-то сказал: "Они за нами шпионят", а я ответил: "Может быть, и шпионят, но мы тоже за ними шпионим", — сказал Трамп в Белом доме.



При этом он охарактеризовал отношения США и КНР как хорошие.



Стало известно, что весной в разгар иранского конфликта США получили разведдоклад о том, что китайское судно на Ближнем Востоке якобы перевозило компоненты для программы создания ядерного оружия, сообщает CNN.



Вооружённые бойцы США разработали план перехвата и готовились атаковать китайский корабль, военные самолёты уже взлетели. Однако перед началом операции оказалось, что документ был создан ИИ, а чат-бот неверно определил груз на судне.