Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме.



"Президент подписал закон: H.R. 5334, "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана", — заявили в Белом доме.



Меры не вступают в силу сразу после подписания. Американский лидер может ввести их только по своему усмотрению.



Инициативу авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее поддержали сенат и палата представителей США.



Санкции предусматривают пошлины до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа и 500% для российского экспорта.



Главной особенностью закона являются широкие полномочия Трампа при применении вторичных пошлин: президент США может определять сроки их введения и размер, а также исключать отдельные страны из ограничений без предварительного согласования с конгрессом.



Также закон позволяет Трампу прекратить действие введенных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, связанных с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий.