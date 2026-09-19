США добились контроля над Гренландией

Дания отдала США контроль над безопасностью Гренландии. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон и Копенгаген договорились о совместной работе. Пентагон начнёт немедленно развёртывать военный контингент на острове. Другие страны - не члены НАТО, напротив, не смогут размещать там свои базы.

Закрепить бессрочное соглашение планируют на следующей неделе, когда подпишут документ на полях сессии Генассамблеи ООН. Это подтвердили в офисе датского премьера. Госсекретарь США Марко Рубио объяснил сделку тем, что у Копенгагена нет денег на защиту острова.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании взять под контроль автономию ради национальной обороны и сделать Гренландию новым штатом.