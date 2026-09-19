Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России, но он не работает

Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Ранее документ, который в прессе называли "адскими санкциями", принял американский Конгресс.

Закон серьёзно ужесточает ограничения в отношении России, он включает в себя санкции против руководства нашей страны, увеличение пошлин на углеводороды и рестрикции против стран, торгующих с Россией, сообщает ТАСС.

Закон не вступает в силу немедленно. Некоторые санкции, в том числе пошлины на российские нефть и газ, президент Трамп вправе вводить отдельными указами.

До принятия Конгрессом и одобрения документа президентом США не дожил его автор - американский сенатор Линдси Грэм*. Он умер 11 июля этого года.

*Лицо, внесённое в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга