Второй день голосования в Москве начался в штатном режиме

Второй день на выборах в столице начался штатно. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Проголосовать приглашают всех совершеннолетних горожан с постоянной регистрацией в столице. Жители района Щукино также могут отдать голоса за муниципальных депутатов.

В столице есть возможность проголосовать как на избирательных участках, так и дистанционно. Электронное голосование будет доступно до 19:59 20 сентября.

Все, кто проголосует в Москве в электронном формате, автоматически становятся участниками акции "#ВыбираемВместе2026 — Москва" программы "Миллион призов". У избирателей есть возможность выиграть специальные призы и до 50 тысяч призовых баллов.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.