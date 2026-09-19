Явка на выборах в Думу превысила 30%

Явка на выборах в Госдуму достигла 30,21% к 09:35 мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что второй день голосования в столице начался штатно. В Москве есть возможность проголосовать как на избирательных участках, так и дистанционно. Электронное голосование будет доступно до 19:59 20 сентября.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.