МГИК: Участниками голосования в Москве уже стали более 2,4 млн человек

Начался второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. Первый день в Москве прошел в штатном режиме, Мосгоризбирком не получал жалоб о нарушении прав избирателей, сообщила глава комиссии Ольга Кириллова.

Не фиксировалось нарушений и в первую ночь электронного голосования. В то же время, отметила Кириллова, накануне был зафиксирован небольшой сбой из-за хакерских атак.

Всего к началу второго дня в Москве было выдано более 2,4 млн бюллетеней, добавила глава МГИК.

Выборы в России проходят в течение трех дней. Проголосовать на участках можно с 8:00 до 20:00. Электронное голосование доступно круглосуточно и продлится до 19:59 20 сентября.