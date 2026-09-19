Второй день выборов в Госдуму: последние новости

За истекшие сутки 18 сентября в территориальные органы МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с выборами. Об этом сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По её словам, за весь период избирательной кампании в регионах возбуждено 22 уголовных дела, которые связаны с выборами. Большая часть из них - по заведомо ложным сообщениям об атаках терроризма.

Также руководитель ЦИК сообщила, что первый день голосования на выборах обошёлся без особых вражеских атак. "То ли мы напугали наших недругов, то ли они готовятся к решающему бою, долбанут на завтра, не знаю, но мы будем готовы к всему", - заверила Памфилова.

При этом Памфилова сказала, что московская система ДЭГ всю минувшую ночь непрерывно подвергалась атаке, но это не повлияло на ход голосования.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.