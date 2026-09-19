Собянин рассказал, как москвичи помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

Столица оказывает масштабную гуманитарную поддержку бойцам СВО, жителям новых и приграничных регионов России. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, за прошедшее лето волонтёры передали в штабы "Москва помогает" более 25 тысяч единиц необходимых вещей. Люди приносят продукты, одежду, медикаменты и технику.

Горожане не только собирали и упаковывали грузы, но и даже сами занимались доставкой их в регионы. Отдельное направление - поддержка ветеранов. Одна из строительных компаний адаптирует помещения для маломобильных участников СВО. Есть в Москве и предприятие, помогающее с протезированием, реабилитацией и трудоустройством.