Дипломаты и учёные обсуждают в Москве ценности нового мира

В Москве проходит вторая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир: ценности, которые объединяют". Событие объединило дипломатов, чиновников, экспертов, учёных из более чем 150 стран мира.

Это мероприятие нацелено на укрепление гуманитарного сотрудничества. Работа Всемирной ассамблеи направлена на поиск ценностей, способных объединять человечество независимо от национальных, культурных, религиозных различий.

Гости форума поделятся идеями о путях построения международного общественного диалога. Речь пойдёт об осмыслении роли человека и фундаментальных ценностях.