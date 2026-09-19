Армия России освободила в сентябре 27 населённых пунктов

В зоне спецоперации российские подразделения наступают по всей линии фронта. С начала года освобождено свыше 5 300 квадратных километров территории и более 220 населённых пунктов. При этом только в сентябре под российский контроль перешло более 670 квадратных километров и 27 населённых пунктов, сообщили в Минобороны.

В Харьковской области расчёты российских беспилотников в ходе разведки обнаружили скрытые позиции неприятеля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, укрытия боевиков и склады вооружения.

В Запорожье операторы дронов отрезали пути снабжения ВСУ. Поражён роботизированный комплекс, перевозивший миномёты на передовую.