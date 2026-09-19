Первые призы акции "#ВыбираемВместе2026 - Москва" разыграли в столице

В Москве подвели итоги розыгрышей первого дня акции "#ВыбираемВместе2026 - Москва" программы "Миллион призов". Все, кто голосовал электронно на выборах Госдумы в столице, получат призы.

Сегодня определены первые два миллиона победителей. Им направлены смс-сообщения. Чтобы получить приз, до 12 октября нужно активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов".

В рамках акции "#ВыбираемВместе2026 - Москва" программы "Миллион призов" каждый участник электронного голосования получит от одной до 50 тысяч призовых баллов, их можно будет обменять на скидки у партнёров акции.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.