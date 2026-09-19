За сутки в зоне СВО освобождены пять населённых пунктов

Российские войска освободили за сутки пять населённых пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

Под контроль перешли Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, Зелёная Диброва в Запорожской области, Марьевка и Гулево в ДНР.

Ещё военные сообщают, что сжимается кольцо окружения и расширяется внешняя зона контроля в Харьковской области, там за сутки ВСУ потеряли до 30 человек.

Также нанесены удары по складам ГСМ и военного имущества, объектам транспортной инфраструктуры противника. Силы ПВО России сбили 7 управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 936 беспилотников.