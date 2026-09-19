Система ДЭГ в Москве работает штатно, несмотря на попытки атак - ЦИК

Система дистанционного электронного голосования в Москве работает штатно, несмотря на продолжающиеся попытки атак. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, всю минувшую ночь на систему шла мощная атака, но она выстояла.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.