Собянин рассказал о перспективах самого большого московского вокзала

Самый большой городской вокзал Беговая объединит МЦД, метро и наземный транспорт. Новыми маршрутами смогут пользоваться жители сразу нескольких районов, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Пересадка между МЦД-1 и МЦД-4 при поездках в направлении Лобни и Апрелевки станет кросс-платформенной, это сэкономит время. А при поездках в сторону Одинцова и Железнодорожного пересадка займёт не более двух минут. Изменится схема движения транспорта возле станции.

Готовность вокзала на сегодня 70%. Новый транспортный узел сделает доступнее такие важные объекты, как научно-клинический центр имени Боткина и Центральный московский ипподром.