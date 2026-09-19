Путин поручил провести в регионах эксперимент с беспилотным общественным транспортом

Владимир Путин поручил провести в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Сахалине эксперимент с беспилотным общественным транспортом. Также президент поручил увеличивать долю безналичной оплаты за проезд и сделать прозрачнее оплату проезда в транспорте.

Ещё соответствующим министерствам и ведомствам поручено представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии, а также реализовать в некоторых регионах пилотный проект с пассажирскими перевозками для удалённых населенных пунктов.

Сейчас беспилотный транспорт активно развивается в сегменте грузовых перевозок: машины без водителей уже возят грузы по конкретным маршрутам: они задействованы на трассах Москва - Санкт-Петербург, Москва – Казань и на ЦКАДе. Также в Москве на маршрут вышел первый беспилотный трамвай.