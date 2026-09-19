Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 32%

Явка на выборах в Госдуму к 14:00 мск составила 32,58%. Об этом сообщили в Центризбиркоме. Лидером пока является Чукотка, где более половины избирателей уже сделали свой выбор. Высокая активность наблюдается и в Москве.

Дистанционно бюллетени заполнили уже более трёх миллионов россиян. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, выборы проходят штатно, без серьёзных нарушений.

В течение трех дней страна выбирает депутатов Госдумы, членов заксобраний, глав некоторых субъектов и представителей местного муниципального самоуправления - в общей сложности более 20 тысяч кандидатов.

Особое внимание приковано к голосованию в новых регионах. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области впервые принимают участие в выборах в Госдуму. При этом обстановка в республиках остаётся сложной. На территории 12 субъектов действует военное положение или повышенный уровень реагирования, было проведено досрочное голосование.

На выборах зарегистрированы 300 тысяч наблюдателей, в том числе в Россию приехали представители 132 стран. И это тоже рекорд единого дня голосования. Некоторые лично присутствовали на открытии избирательных участков.

За последние сутки в МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями, в том числе зарегистрировано 24 ложных сообщения о якобы актах терроризма в 15 субъектах Российской Федерации. Фиксируются также случаи кибератак и попытки дискредитировать наши выборы из недружественных стран. Со всем удаётся оперативно справляться, а информационные диверсии обречены на провал, подчеркнула Элла Памфилова.

Члены Общественной палаты ведут контроль на всех этапах выборов в Российской Федерации. По стране работают ситуационные центры, пресекающие нарушения и распространение фейков в ходе волеизъявления граждан.