В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Режим повышенной готовности введён в Приангарье из-за случаев выхода медведей к людям. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В регионе ежедневно фиксируется от 50 до 70 обращений жителей о выходе медведей к населённым пунктам. Только за прошедшие сутки на телефон 112 поступило 56 таких сообщений. Охотникам удалось убить 11 опасных медведей. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Нижнеудинском, Слюдянском, Братском, Нижнеилимском и Киренском районах.

В этом сезоне во многих регионах России отмечается повышенная активность бурых медведей. Они всё чаще выходят к людям и нападают на них. С начала года погибли более десяти человек. Хищники также наносят большой вред домохозяйствам, нападая на домашних животных.