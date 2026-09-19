Путин поздравил Камболова с избранием президентом Южной Осетии

Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к Камболову со стороны народа республики. Ещё президент указал, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный и союзнический характер. Путин пожелал Камболову успехов, крепкого здоровья и благополучия.

По данным республиканского Центризбиркома, после обработки 99% протоколов, Камболов убедительно лидирует на выборах президента Южной Осетии с результатом в 85,12% голосов избирателей.

16 июня 2026 года парламент Южной Осетии одобрил кандидатуру Марата Камболова на должность премьер-министра. С 23 июня, после добровольной отставки Алана Гаглоева, Марат Камболов стал исполняющим обязанности президента Южной Осетии.