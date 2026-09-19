В Москве в электронном голосовании приняли участие 2,5 миллиона избирателей

В электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве приняли участие 2,5 миллиона человек. Избиратели отдали свои голоса онлайн на портале mos.ru и в терминалах на избирательных участках, сообщает АГН "Москва".

Электронный формат голосования пользуется в Москве большой популярностью. Принять участие в голосовании приглашают совершеннолетних жителей столицы с постоянной регистрацией в Москве.

На портале mos.ru можно голосовать круглосуточно до 19:59 20 сентября. Избирательные участки будут открыты 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.