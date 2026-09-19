В Гааге правые переделали лозунг BLM в WLM и вступили в бой с полицией

Массовые беспорядки и столкновения с полицией вспыхнули в центре Гааги во время демонстрации представителей ультраправых движений. Акция собрала несколько сотен участников, недовольных миграционной политикой властей Нидерландов.

В толпе было много агрессивно настроенных молодых людей с лицами, скрытыми под масками и капюшонами. На плакатах - антиправительственные лозунги и надписи White Lives Matter - "Жизни белых имеют значение".

К месту проведения акции подтянули спецподразделения силовиков со служебными собаками, полицейские автомобили и тяжёлую технику. Попытки правоохранителей оттеснить демонстрантов только усугубили ситуацию.