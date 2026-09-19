"Прогресс" доставил на МКС экзоскелет для работы в открытом космосе

К российскому модулю "Поиск" Международной космической станции пристыковался грузовик "Прогресс МС-35" с новейшим оборудованием. Манёвр выполнили в ручном режиме. Всё прошло штатно.

Корабль, запущенный 16 сентября на ракете "Союз-2.1б" с Байконура, привёз на МКС экзоскелет. Он позволит дистанционно управлять "Теледроидом" - роботом для работы в открытом космосе. Его самого отправят на орбиту позже в ноябре и затем установят снаружи. Это сделают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина.

Также "Прогресс" доставил на станцию приборы для экспериментов, топливо, воду, кислород, питание, технику для санитарных нужд, медикаменты - всего более двух с половиной тонн грузов.