Победители акции #ВыбираемВместе начали получать и использовать призовые баллы

Первые победители акции "#ВыбираемВместе2026 - Москва" программы "Миллион призов" начали активировать свои уникальные коды участников на странице акции. Они выиграли от одной до 50 тысяч призовых баллов, которые можно обменять на скидки у партнёров акции.

Баллы можно потратить в магазинах, кафе, ресторанах, аптеках или обменять на баллы "Мосбилета", пополнить карту "Тройка", пожертвовать на благотворительность. Активировать уникальный код участника необходимо не позднее 12 октября, а использовать баллы - до 10 декабря.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.