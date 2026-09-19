Демидов назвал электронный формат самым надёжным способом голосования в Москве

Электронное голосование в Москве является самым надёжным способом отдать свой голос на выборах. Об этом заявил директор парка "Зарядье", член Общественной палаты Москвы Иван Демидов.

"Я помню времена больших споров вокруг электронного голосования. Сейчас уже нельзя представить более удобный формат, чем электронный. Как член Общественной палаты я бываю в центрах обработки данных и могу сказать, что надёжнее способа нет", – сказал Демидов.

Ранее сообщалось, что электронный способ голосования пользуется большой популярностью у москвичей. Так проголосовали уже более 2,7 миллиона человек.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.