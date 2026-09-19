Явка на выборах в Думу превысила 40%

Явка на выборах в Госдуму превысила 40% Два часа назад она составляла 38,9%, а четыре часа назад была около 33%.

Голосование проходит без серьёзных нарушений. В Москве пользуется большой популярностью электронное и дистанционное голосование, таким видом волеизъявления воспользовались более 2,7 миллиона человек.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.