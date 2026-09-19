В украинском порту уничтожено судно с ГСМ для военных

Российские военные нанесли точечный удар по танкеру с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Судно находилось в порту Черноморск Одесской области.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в зоне СВО освобождены сразу пять населённых пунктов. Под контроль России перешли Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, Зелёная Диброва в Запорожской области, Марьевка и Гулево в ДНР.

Также нанесены удары по складам ГСМ и военного имущества, объектам транспортной инфраструктуры противника. Силы ПВО России сбили 7 управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 936 беспилотников.