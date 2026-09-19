Глава НКО Коваль: ДЭГ делает голосование удобным для разных поколений

Главным преимуществом дистанционного электронного голосования является свобода выбора места голосования. Об этом в интервью АГН "Москва" сообщила президент благотворительного фонда "Подари солнечный свет" Саниям Коваль.

По её словам, избиратель может участвовать в голосовании из любой точки мира. Это делает процесс комфортным и соответствующим современному ритму жизни.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.