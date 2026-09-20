Подвиги в зоне СВО: сержант Стоянов нанёс точный удар по ДРГ врага

Младший сержант Михаил Стоянов во время разведки с помощью БПЛА - обнаружил диверсионную группу противника и доложил командиру. Вместе с расчётом он подготовил дрон и точечно ударил по врагу. Боевики были ликвидированы.

Гвардии ефрейтор Виктор Архипов вместе с сослуживцами доставил боеприпасы нашим артиллеристам, а на обратном пути подвергся атаке FPV-дрона. Автомобиль получил повреждение, двое бойцов были ранены. Рискуя жизнью, Виктор оказал товарищам первую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.