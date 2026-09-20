В России стартовал третий день выборов. Все участки открылись вовремя и будут работать до 20:00 по местному времени. После начнётся подсчёт голосов. По данным ЦИКа, явка по стране сейчас составляет почти 45%.

На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области проголосовали около 40% избирателей, на Чукотке явка превысила 50%. В Красноярском крае, Свердловской и Челябинской областях за первые два дня своё мнение выразили более трети избирателей.

Высокая активность в регионах, которые впервые принимают участие в думских выборах. Так, в ДНР явка выше 80%. В Луганской и Херсонской областях - более 65%. В тридцати трёх субъектах проходит и дистанционное электронное голосование. Явка на ДЭГ достигла 80% от зарегистрированных избирателей. Это - более трёх миллионов человек.

Также в ряде регионов в эти три дня проводят региональные выборы. В семи определяют губернаторов, в 39 - депутатов заксобраний. Для россиян за рубежом открыты более трёхсот участков в 152 странах. Приняты все необходимые меры обеспечения безопасности голосования, в том числе электронного.