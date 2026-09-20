В Подмосковье отражена самая массированная атака ВСУ

В Московском регионе отражена самая массированная атака вражеских беспилотников. Как сообщил Сергей Собянин, со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1 600 БПЛА, из них 450 на подлёте к Москве.

На Московском НПЗ есть повреждения, один дрон попал в жилой дом. Погибших нет, отметил мэр. По его словам, атака была спланирована с целью срыва выборов, но киевскому режиму это не удалось.

В свою очередь, глава Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил об уничтожении в регионе 249 беспилотников. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Раменском городском округе: там загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Также пожар возник на крупном складе.

В Софьино погибла женщина в результате попадания беспилотника в жилой дом, пострадали пять человек, среди них двое детей. Ещё один человек погиб в Орехово-Зуевском городском округе.

В микрорайоне Новые Котельники начался пожар в многоквартирном доме. Частные дома повреждены в Раменском, Коломне, Егорьевске, Истре и Воскресенске.