Минобороны отчиталось о ночных ударах по целям в Киеве

Российские военные нанесли точечные удары по важным целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

В Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс". Там изготавливали системы управления для ракет "Фламинго" и "Нептун". Ещё нанесён удар по дата-центру "Би-мобаил", обеспечивающий хранение, обработку и передачу разведданных.

В Киевской области уничтожен склад компании FIRE POINT, где хранились стартовые ускорители для дронов большой дальности. В порту Одессы поражён сухогруз, доставивший грузы военного назначения, а в Одесской области удар пришёлся по логистическому центру "Новой почты".