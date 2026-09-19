Улицы Сочи превратились в бурные реки после тропического ливня

Рекордные тропические ливни обрушились на Краснодарский край. В Сочи за сутки выпало более ста миллиметров осадков. Уровень воды в центре курортного города поднялся выше колена, в некоторых местах даже образовались стихийные водопады. На пляжах затоплены магазины и кафе, мощными порывами ветра повалило десятки деревьев.

Мощные потоки несутся по дорогам и тротуарам, заливая все на своём пути. Улицу Яна Фабрициуса водители сравнивают со знаменитым природным комплексом в Лазаревском районе. Спасатели предупреждают о высоком риске оползней и селей.

Особенно сложная обстановка в низинах. На пляже "Маяк" вода подтопила торговые точки, заблокировав продавцов внутри. Улица за стеклянными дверями магазинов превратилась в аквариум. Из-за непогоды приостановлена работа нескольких автобусных маршрутов. А в тех, что все же вышли на рейс, пассажиры сняли потоки воды, которые бурлили прямо в салоне.

Во время ливня сильный ветер валил деревья. Одно из них серьёзно повредило автомобиль. Жителей и гостей курорта просят не парковать машины под деревьями и держаться подальше от рекламных щитов и конструкций. Штормовое предупреждение продлится до конца завтрашнего дня - в воскресенье возможны новые ливни с грозами.