На участках завершился второй день выборов, голосование на mos.ru продолжается

Завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. В Москве участки закрылись ровно в 20:00.

При этом онлайн-голосование продолжается. Отдать свой голос можно на портале elec.mos.ru. Электронное голосование будет длится до 19:59 20 сентября.

Как рассказали в Мосгоризбиркоме, к 20:00 субботы в Москве проголосовали 3,12 млн избирателей. Речь идет как о традиционных бумажных, так и электронных бюллетенях.

Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации проходят с 18 по 20 сентября. В Москве также избирают муниципальных депутатов района Щукино.