Общественный штаб: Все кибератаки успешно отражены и не повлияли на ход выборов

3,12 млн человек проголосовали в Москве на выборах в Госдуму и Совет депутатов округа Щукино. Как рассказали в Мосгоризбиркоме, электронный способ выбрали 2,7 миллиона человек.

Как рассказал зампредседателя МГИК Дмитрий Реут, за день поступило лишь несколько десятков жалоб. Все обращения были тщательно и адресно проверены. Подозрения на нарушения не получили подтверждения.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев сообщил, что с начала выборов фиксируются масштабные кибератаки на московскую систему ДЭГ. Они кардинально отличаются по степени подготовленности, масштабу и распределенности.

"Благодаря работе специалистов все атаки успешно отражены и не оказали влияния на процесс голосования. Каждый голос избирателей был корректно учтен", — подчеркнул Ковалёв.