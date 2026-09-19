Явка на выборах в России по итогам второго дня превысила 44%

Явка на момент завершения второго дня голосования на выборах в Госдуму составляет 44,38%. Об этом сообщает Центризбирком.

Два часа назад она колебалась возле отметки в 40%, днём не превышала 32%. Такие цифры говорят о высокой активности избирателей. Число проголосовавших электронно на выборах стало рекордным - их более 5,8 миллиона человек.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.