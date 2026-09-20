Трамп на Генассамблее ООН обсудит мирные соглашения и суверенитет

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего на следующей неделе выступления на Генеральной Ассамблее ООН намерен обсудить темы мирных соглашений и суверенитета, заявил постоянный представитель США при этой организации Майк Уолтц.



"Вы услышите многое из того, что слышали от него за время пребывания в должности: о суверенитете, о продвижении вопросов международной повестки, о мирных соглашениях, которые он помог выработать за минувший год", — сказал постоянный представитель США при ООН.



Уолтц подчеркнул, что Трамп старается завершить конфликт на Украине, который начался при Джо Байдене.



Выступление Трампа на Генассамблее ООН запланировано на вторник, 22 сентября.