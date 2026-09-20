Школьники могут использовать ИИ на уроках, рассказали в Минпросвещения

Школьники могут использовать искусственный интеллект для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. При этом ученикам нельзя выдавать созданный искусственным интеллектом текст за самостоятельную работу, следует из методических рекомендаций Минпросвещения РФ.



Также при организации обучения с использованием искусственного интеллекта педагогу следует проинформировать школьников о допустимых и недопустимых способах применения ИИ в учебной деятельности, возможных рисках, а также правилах информационной безопасности.



Учитель может транслировать школьникам такие направления использования искусственного интеллекта, как: составление планов, самопроверка, получение дополнительных объяснений, подготовка черновых материалов.