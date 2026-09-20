За ночь на подлете к Москве сбили 249 БПЛА

За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах.



Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе, произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.



В Софьино БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом, погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали, среди них двое детей. Дети госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В Софьино после атаки также загорелся складской комплекс.



Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Есть один пострадавший в Ленинском округе. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома, в Ленинском, Лыткарино и Котельниках произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет.



Экстренные службы ликвидируют последствия. Силы ПВО продолжают отражать атаку.