Ночью 20 сентября над российскими регионами сбили более 1100 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 1 110 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 20 регионов и акватория Чёрного моря. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, на Кубани, в Крыму и Московском регионе.

В Подмосковье отражена самая массированная атака вражеских дронов. Погибли два человека; около десяти пострадали, среди них есть дети. Повреждён логистический склад, Московский НПЗ, десятки частных и многоквартирных домов.