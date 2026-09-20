Памфилова рассказала об атаках на членов избиркомов

В результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека, одна из погибших - член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В Подмосковье во время ночной атаки пострадала председатель местной избирательной комиссии. По словам Памфиловой, угрозы жизни для женщины нет - утром она открыла участок и продолжила работу.

В Коми на одном из участков после завершения голосования накануне вечером произошёл целенаправленный поджог. Совершивший его мужчина задержан, возгорание было оперативно потушено, голосование на участке продолжается, уточнила глава ЦИК.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.