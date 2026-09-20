Иран передал США свои условия окончания войны

Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не примут его условия. Об этом сегодня заявили в парламенте исламской республики. Ранее Вашингтону через посредников передали проект сделки, состоящий из семи пунктов. Среди условий - прекращение войны на всех фронтах, разблокировка западными банками замороженных иранских активов и снятие морской блокады Ормузского пролива.

Политологи говорят – эти требования, для Трампа, теоретически, приемлемы. Кроме одного – снятие санкций и разблокировка иранских счетов. В этом пункте от Соединённых Штатов уступок ждать не стоит.

Тем временем, американские СМИ предполагают, что Дональд Трамп обсудит с военными новые удары по Ирану. По крайней мере изданию Axios, Трамп заявил, цитата: "У меня на подходе важное решение. Хочу ли я пойти и уничтожить иранский режим или нет? Это большое решение".

Косвенно, о том, что новые атаки могут произойти в ближайшие часы, говорит ещё одно обстоятельство - все посольства США на Ближнем Востоке предупредили своих граждан о возможной непредвиденной эскалации. Призвали быть бдительными. И, готовыми к тому, что воздушное пространство может быть закрыто над всем регионом.

Что в итоге решит Трамп, станет ясно в ближайшие дни. Может – часы. В любом случае, теперь, мяч на его поле. Хотя, не исключено, решение уже принято. Накануне журналисты заметили, как с авиабазы RAF Fairford, взлетают тяжелые бомбардировщики B-1 Lancer. Поднимались с использованием форсажных двигателей. А, значит, с полным боекомплектом. И кстати, авиабаза, вот уже больше года, является основной, откуда наносились удары по Ирану