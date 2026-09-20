Собянин рассказал о продлении улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе

В Троицке продлили улицу Академика Черенкова до Калужского шоссе. На участке обустроили четыре полосы движения. По улице будет ходить наземный городской транспорт, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Специалисты также оборудовали два съезда - на улицу Академика Дыхне и в сторону посёлка подсобного хозяйства Минзаг. Всего построили и реконструировали около двух километров автомобильных дорог. Появились удобные тротуары, остановки, новое освещение. В итоге поездки стали быстрее и удобнее для тысяч жителей Новой Москвы.