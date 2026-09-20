Очередные выборы в Германии: ещё один удар по имиджу Мерца

Выборы, которые могут обернуться очередным ударом по репутации и позициям канцлера Фридриха Мерца, начались сегодня в Германии. Голосуют жители земли Мекленбург - Передняя Померания. ХДС рискует не пройти в местный парламент. Если это случится, главе правительства может грозить отставка.

Аттракцион невиданной щедрости от канцлера Германии прямо за день до роковых выборов в восточных землях, где, уровень его поддержки так же низок, как в соседней Саксонии-Анхальт. Две недели назад победу там одержала партия "Альтернатива для Германии". Тогда в офисе канцлера разразилась буря - заговорили даже о его смене.

По данным последних опросов, на выборах в Мекленбурге партия Мерца может получить всего 6% голосов, когда оппозиционная "Альтернатива для Германии" - 36%. Лидер партии "Союз Сары Вагентнехт", заявила, что ведёт переговоры с "Альтернативой для Германии" и в случае их победы не исключает создание коалиции.