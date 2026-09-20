Общественный штаб: Третий день выборов в Москве проходит штатно онлайн и на участках

Третий день выборов в Москве проходит штатно онлайн и на участках. Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, система электронного голосования в эти дни находилась под массированным внешним кибервоздействием, но специалисты отразили все атаки. Сейчас система работает штатно, без сбоев.

После завершения выборов пять хранителей частей ключа расшифрования электронного голосования отправятся в Мосгоризбирком, чтобы провести процедуру его соединения. Потом начнётся подсчёт электронных голосов, которые отданы избирателями онлайн или на терминалах, расположенных на избирательных участках. Ранее сообщалось, что такой вид голосования пользуется большой популярностью у москвичей.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.